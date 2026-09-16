4 λάθη που κάνουμε όταν υιοθετούμε μια γάτα για πρώτη φορά

Πολλές φορές οι άνθρωποι νομίζουν πως επειδή η γάτα δεν χρειάζεται να βγαίνει βόλτες, δεν έχει απαιτήσεις και υποχρεώσεις.