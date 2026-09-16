Γιατί κάποιοι σκύλοι «τρέχουν» στον ύπνο τους; Τι συμβαίνει πραγματικά όταν κουνάνε πόδια, αυτιά ή μουστάκια
Γιατί κάποιοι σκύλοι «τρέχουν» στον ύπνο τους; Τι συμβαίνει πραγματικά όταν κουνάνε πόδια, αυτιά ή μουστάκια
Όσο παράξενη κι αν φαίνεται, τις περισσότερες φορές αυτή η συμπεριφορά είναι απολύτως φυσιολογική.
Αν έχετε σκύλο, πιθανότατα έχετε παρατηρήσει κάποια στιγμή μια παράξενη σκηνή: είναι ξαπλωμένος και κοιμάται βαθιά, όταν ξαφνικά αρχίζει να κουνάει τα πόδια του σαν να τρέχει, να τινάζει ελαφρά τα αυτιά του ή να κινεί τη μουσούδα και τα μουστάκια του. Μερικές φορές μπορεί να βγάλει ακόμη και έναν μικρό ήχο, σαν γάβγισμα ή κλαψούρισμα.
Όσο παράξενο κι αν φαίνεται, τις περισσότερες φορές αυτή η συμπεριφορά είναι απολύτως φυσιολογική. Ο σκύλος δεν προσπαθεί πραγματικά να τρέξει ενώ κοιμάται. Το σώμα του απλώς αντιδρά σε όσα συμβαίνουν στον εγκέφαλό του κατά τη διάρκεια συγκεκριμένων σταδίων του ύπνου.
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Όσο παράξενο κι αν φαίνεται, τις περισσότερες φορές αυτή η συμπεριφορά είναι απολύτως φυσιολογική. Ο σκύλος δεν προσπαθεί πραγματικά να τρέξει ενώ κοιμάται. Το σώμα του απλώς αντιδρά σε όσα συμβαίνουν στον εγκέφαλό του κατά τη διάρκεια συγκεκριμένων σταδίων του ύπνου.
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
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