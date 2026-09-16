Φυσητήρες κάνουν βόλτες στο Αιγαίο
Φυσητήρες κάνουν βόλτες στο Αιγαίο
Το δεύτερο μεγαλύτερο κήτος που μπορεί να συναντήσει κανείς στις ελληνικές θάλασσες, εντοπίστηκε ανοιχτά της Ικαρίας.
Συγκεκριμένα, το Ινστιτούτο Θαλάσσιας Προστασίας «Αρχιπέλαγος» κατέγραψε φυσητήρες σε βαθιά νερά, βόρεια της Ικαρίας. Όσο η θερμοκρασία πέφτει και ο τουρισμός μειώνεται, τα πλάσματα της θάλασσας θα βρίσκουν ξανά το χώρο τους στο φυσικό τους περιβάλλον.
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