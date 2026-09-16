Οικόσιτη γάτα και αφρικανική αγριόγατα: Οι εκπληκτικές ομοιότητες που έχουν
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Οικόσιτη γάτα και αφρικανική αγριόγατα: Οι εκπληκτικές ομοιότητες που έχουν

Η αφρικανική αγριόγατα θεωρείται ο άμεσος πρόγονος από τον οποίο προήλθαν οι εξημερωμένες γάτες.

Οικόσιτη γάτα και αφρικανική αγριόγατα: Οι εκπληκτικές ομοιότητες που έχουν
Με την πρώτη ματιά, μια αφρικανική αγριόγατα και μια οικόσιτη γάτα μπορεί να φαίνονται εντελώς διαφορετικές. Για τους περισσότερους η λέξη ''αγριόγατα'' φέρνει στο μυαλό ζώα όπως το πούμα ή το τσιτάχ. Είναι όμως πραγματικά τόσο διαφορετικές αυτές οι δύο γάτες;

Η επιστημονική ονομασία της αφρικανικής αγριόγατας είναι Felis silvestris lybica και πρόκειται για τον βασικό άγριο πρόγονο της σημερινής οικόσιτης γάτας. Ναι, αυτής της γατούλας που κάθεται δίπλα μας στον καναπέ και θέλει συνέχεια χάδια και αγκαλιές.

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