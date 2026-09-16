Να χαμογελάμε ή όχι στον σκύλο μας; Μία νέα έρευνα έχει την απάντηση
Να χαμογελάμε ή όχι στον σκύλο μας; Μία νέα έρευνα έχει την απάντηση
Αν έχετε σκύλο, αποκλείεται να μην έχετε σκεφτεί ότι εκείνος μπορεί να καταλάβει τι νιώθετε χωρίς να χρειαστεί να πείτε ούτε μία λέξη.
Κάθεστε στον καναπέ και λίγο πιο πέρα ξαπλώνει ο σκύλος σας. Κάποια στιγμή αναστενάζει κι εσείς του ρίχνετε ένα βλέμμα να δείτε αν είναι καλά. Του χαμογελάτε κι εκείνος κουνάει την ουρά. Μα είναι δυνατόν; Κατάλαβε ότι του χαμογελάσατε;
Αν έχετε σκύλο αποκλείεται να μην έχετε σκεφτεί ότι ο τετράποδος φίλος σας μπορεί να καταλάβει τι νιώθετε χωρίς να χρειαστεί να πείτε ούτε μία λέξη. Δεν είναι λίγες οι φορές που οι σκύλοι παρηγορούν τους κηδεμόνες τους όταν είναι στεναχωρημένοι ή ακόμα χαίρονται με τη χαρά τους.
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
Αν έχετε σκύλο αποκλείεται να μην έχετε σκεφτεί ότι ο τετράποδος φίλος σας μπορεί να καταλάβει τι νιώθετε χωρίς να χρειαστεί να πείτε ούτε μία λέξη. Δεν είναι λίγες οι φορές που οι σκύλοι παρηγορούν τους κηδεμόνες τους όταν είναι στεναχωρημένοι ή ακόμα χαίρονται με τη χαρά τους.
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
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