7 πράγματα που καταλαβαίνουν μόνο οι άνθρωποι που έχουν γάτα
7 πράγματα που καταλαβαίνουν μόνο οι άνθρωποι που έχουν γάτα
Η ζωή με μια γάτα έχει τους δικούς της κανόνες. Και, όπως ήδη ξέρετε, τους κανόνες αυτούς δεν τους φτιάχνετε εσείς. Τους φτιάχνει η γάτα.
Αν έχετε γάτα, πιθανόν έχετε σταματήσει να θεωρείτε ότι το σπίτι σας είναι πραγματικά δικό σας. Ξέρετε ότι το καλύτερο σημείο του καναπέ έχει καταληφθεί, ότι η πόρτα ενός δωματίου πρέπει να είναι απαραιτήτως πάντα ανοιχτή και ότι ένα ξαφνικό δυνατό νιαούρισμα τα ξημερώματα είναι απολύτως φυσιολογικό.
Το να ζεις με μια γάτα είναι εντελώς διαφορετικό από το να ζεις με οποιοδήποτε άλλο κατοικίδιο. Κάποια πράγματα, μάλιστα, είναι τόσο χαρακτηριστικά, που μόνο οι γατοκηδεμόνες μπορούν να καταλάβουν πραγματικά.
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Το να ζεις με μια γάτα είναι εντελώς διαφορετικό από το να ζεις με οποιοδήποτε άλλο κατοικίδιο. Κάποια πράγματα, μάλιστα, είναι τόσο χαρακτηριστικά, που μόνο οι γατοκηδεμόνες μπορούν να καταλάβουν πραγματικά.
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
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