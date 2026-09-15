Τι δεν πρέπει να κάνουμε αν μας φύγει ο σκύλος από το λουρί στη βόλτα

Πάντα παίρνουμε τα μέτρα μας ώστε να μη συμβεί κάτι τέτοιο, κάποιες φορές όμως δεν είναι αρκετό και συμβαίνει αυτή η αγχωτική κατάσταση. Το σενάριο ξεκινάει κάπως έτσι: Είμαστε έξω βόλτα με τον σκύλο μας και τον έχουμε στο λουρί, κάτι που ορίζει και ο νόμος στην Ελλάδα.

Ξαφνικά, χωρίς να το καταλάβουμε ξεφεύγει, είτε επειδή χαλάσει το λουρί είτε επειδή αφήσαμε λίγο τον σκύλο από την προσοχή μας, είτε επειδή τρόμαξε και έβαλε δύναμη για να τρέξει να βρει κρυψώνα. Το πρώτο πράγμα που νιώθουμε είναι πανικός. Μπορεί να είμαστε σε δρόμο με πολλά αυτοκίνητα, σε μέρος με πολύ κόσμο και άλλα ζώα, σε θάλασσα, οπουδήποτε. Όσοι το έχουμε ζήσει, ξέρουμε πως είναι δύσκολο να σκεφτούμε ψύχραιμα για το τι πρέπει να κάνουμε.