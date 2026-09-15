Τι δεν πρέπει να κάνουμε αν μας φύγει ο σκύλος από το λουρί στη βόλτα
Τι δεν πρέπει να κάνουμε αν μας φύγει ο σκύλος από το λουρί στη βόλτα
Ένα από τα πράγματα που φοβόμαστε είναι να μη μας φύγει ο σκύλος μας στη βόλτα.
Πάντα παίρνουμε τα μέτρα μας ώστε να μη συμβεί κάτι τέτοιο, κάποιες φορές όμως δεν είναι αρκετό και συμβαίνει αυτή η αγχωτική κατάσταση. Το σενάριο ξεκινάει κάπως έτσι: Είμαστε έξω βόλτα με τον σκύλο μας και τον έχουμε στο λουρί, κάτι που ορίζει και ο νόμος στην Ελλάδα.
Ξαφνικά, χωρίς να το καταλάβουμε ξεφεύγει, είτε επειδή χαλάσει το λουρί είτε επειδή αφήσαμε λίγο τον σκύλο από την προσοχή μας, είτε επειδή τρόμαξε και έβαλε δύναμη για να τρέξει να βρει κρυψώνα. Το πρώτο πράγμα που νιώθουμε είναι πανικός. Μπορεί να είμαστε σε δρόμο με πολλά αυτοκίνητα, σε μέρος με πολύ κόσμο και άλλα ζώα, σε θάλασσα, οπουδήποτε. Όσοι το έχουμε ζήσει, ξέρουμε πως είναι δύσκολο να σκεφτούμε ψύχραιμα για το τι πρέπει να κάνουμε.Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα