Η Ειδική Γραμματεία για την Προστασία των Ζώων παρουσίασε παιδικό βιβλίο για τον σεβασμό και την αγάπη προς τα ζώα
Η Ειδική Γραμματεία για την Προστασία των Ζώων παρουσίασε παιδικό βιβλίο για τον σεβασμό και την αγάπη προς τα ζώα
«Φύλαξ – Έτσι άρχισαν όλα»
UPD:
Μια νέα πρωτοβουλία με στόχο την καλλιέργεια της φιλοζωικής συνείδησης στα παιδιά παρουσιάζει η Ειδική Γραμματεία για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς, μέσα από το πρώτο βιβλίο της νέας σειράς, στο οποίο θα πρωταγωνιστεί ο «Φύλαξ».
Το βιβλίο με τίτλο «Φύλαξ – Έτσι άρχισαν όλα» συστήνει στα παιδιά τον νέο πρεσβευτή της «Γενιάς της Καλοσύνης», και μέσα από τις περιπέτειές του, αναδεικνύει αξίες όπως η φροντίδα, η αγάπη, η υπευθυνότητα, η ενσυναίσθηση και ο σεβασμός προς κάθε ζώο. Διαβάστε τη συνέχεια εδώ
Το βιβλίο με τίτλο «Φύλαξ – Έτσι άρχισαν όλα» συστήνει στα παιδιά τον νέο πρεσβευτή της «Γενιάς της Καλοσύνης», και μέσα από τις περιπέτειές του, αναδεικνύει αξίες όπως η φροντίδα, η αγάπη, η υπευθυνότητα, η ενσυναίσθηση και ο σεβασμός προς κάθε ζώο. Διαβάστε τη συνέχεια εδώ
UPD:
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