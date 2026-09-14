Ασταμάτητο νιαούρισμα- Τι μπορεί να θέλει να σας πει η γάτα σας
Ασταμάτητο νιαούρισμα- Τι μπορεί να θέλει να σας πει η γάτα σας
Αν η γάτα σας τώρα τελευταία έγινε πιο ομιλητική, λογικό είναι να αναρωτιέστε τι μπορεί να της συμβαίνει.
Μέρα νύχτα η ίδια ιστορία. Τώρα τελευταία, η γάτα σας μόλις σας βλέπει, αρχίζει να νιαουρίζει και δεν λέει να σταματήσει. Κι εσείς αναρωτιέστε τι μπορεί να θέλει να σας πει.
Η αλήθεια είναι πως μερικές γάτες είναι απλά λίγο πιο πολυλογούδες από κάποιες άλλες. Πάντα όμως υπάρχει λόγος που μία γάτα νιαουρίζει – συνήθως δεν είναι κάτι ιδιαίτερα σημαντικό, εκτός κι αν παράλληλα αλλάζει κάτι και στη συμπεριφορά της.
Αν η γάτα σας όμως τώρα τελευταία έγινε πιο ομιλητική, λογικό να αναρωτιέστε τι μπορεί να της συμβαίνει.
5 λόγοι που η γάτα σας άρχισε ξαφνικά να νιαουρίζει περισσότερο
Οι γάτες έχουν ένα πολύ συγκεκριμένο τρόπο να επικοινωνούν μαζί μας. Χρησιμοποιούν λιγότερο τα μάτια και εκφράζονται περισσότερο με νιαουρίσματα. Συγκεκριμένα, τα νιαουρίσματα είναι σχεδόν αποκλειστικά για να “μιλάνε” με τους ανθρώπους, καθώς μεταξύ τους οι γάτες έχουν άλλους τρόπους επικοινωνίας που βασίζονται κυρίως στη γλώσσα του σώματος. Διαβάστε τη συνέχεια στο topetmou.gr
Η αλήθεια είναι πως μερικές γάτες είναι απλά λίγο πιο πολυλογούδες από κάποιες άλλες. Πάντα όμως υπάρχει λόγος που μία γάτα νιαουρίζει – συνήθως δεν είναι κάτι ιδιαίτερα σημαντικό, εκτός κι αν παράλληλα αλλάζει κάτι και στη συμπεριφορά της.
Αν η γάτα σας όμως τώρα τελευταία έγινε πιο ομιλητική, λογικό να αναρωτιέστε τι μπορεί να της συμβαίνει.
5 λόγοι που η γάτα σας άρχισε ξαφνικά να νιαουρίζει περισσότερο
Οι γάτες έχουν ένα πολύ συγκεκριμένο τρόπο να επικοινωνούν μαζί μας. Χρησιμοποιούν λιγότερο τα μάτια και εκφράζονται περισσότερο με νιαουρίσματα. Συγκεκριμένα, τα νιαουρίσματα είναι σχεδόν αποκλειστικά για να “μιλάνε” με τους ανθρώπους, καθώς μεταξύ τους οι γάτες έχουν άλλους τρόπους επικοινωνίας που βασίζονται κυρίως στη γλώσσα του σώματος. Διαβάστε τη συνέχεια στο topetmou.gr
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