6 μύθοι που μπορεί να κάνουν τους μεγαλόσωμους σκύλους λυπημένους και μοναχικούς
6 μύθοι που μπορεί να κάνουν τους μεγαλόσωμους σκύλους λυπημένους και μοναχικούς
Οι μεγαλόσωμοι σκύλοι συχνά προκαλούν δέος μόνο και μόνο εξαιτίας του μεγέθους τους.
Οι μεγαλόσωμοι σκύλοι συχνά προκαλούν δέος μόνο και μόνο εξαιτίας του μεγέθους τους. Πίσω όμως από το επιβλητικό παρουσιαστικό τους κρύβονται τρυφερά, κοινωνικά και ιδιαίτερα συναισθηματικά πλάσματα που έχουν, όπως κάθε σκύλος, ανάγκη από αγάπη, φροντίδα, ασφάλεια και ανθρώπινη συντροφιά.
Δυστυχώς, όπως συμβαίνει και με τα Pitbull, τα Rottweiler, τις μαύρες γάτες και άλλα ζώα, έτσι και εδώ πολλοί μύθοι έχουν δημιουργήσει φόβο και προκατάληψη, στερώντας από αυτά τα υπέροχα ζώα την ευκαιρία να δείξουν τον πραγματικό τους χαρακτήρα.
Ας δούμε λοιπόν 6 από τους πιο συνηθισμένους μύθους για τους μεγαλόσωμους σκύλους που αξίζει να αφήσουμε μια για πάντα πίσω.
1. Μύθος: Οι μεγαλόσωμοι σκύλοι είναι επιθετικοί
Από τους πιο γνωστούς μύθους που ακολουθούν τα μεγαλόσωμα σκυλιά. Όλοι τον έχουμε ακούσει. Πόσες φορές άλλωστε δεν έχουμε δει να περπατάει στον δρόμο ένας μεγαλόσωμος σκύλος και ο κόσμος να απομακρύνεται.
Η αλήθεια είναι μία: Το μέγεθος ενός σκύλου δεν καθορίζει τον χαρακτήρα του. Διαβάστε τη συνέχεια στο topetmou.gr
Δυστυχώς, όπως συμβαίνει και με τα Pitbull, τα Rottweiler, τις μαύρες γάτες και άλλα ζώα, έτσι και εδώ πολλοί μύθοι έχουν δημιουργήσει φόβο και προκατάληψη, στερώντας από αυτά τα υπέροχα ζώα την ευκαιρία να δείξουν τον πραγματικό τους χαρακτήρα.
Ας δούμε λοιπόν 6 από τους πιο συνηθισμένους μύθους για τους μεγαλόσωμους σκύλους που αξίζει να αφήσουμε μια για πάντα πίσω.
1. Μύθος: Οι μεγαλόσωμοι σκύλοι είναι επιθετικοί
Από τους πιο γνωστούς μύθους που ακολουθούν τα μεγαλόσωμα σκυλιά. Όλοι τον έχουμε ακούσει. Πόσες φορές άλλωστε δεν έχουμε δει να περπατάει στον δρόμο ένας μεγαλόσωμος σκύλος και ο κόσμος να απομακρύνεται.
Η αλήθεια είναι μία: Το μέγεθος ενός σκύλου δεν καθορίζει τον χαρακτήρα του. Διαβάστε τη συνέχεια στο topetmou.gr
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