Γιατί οι σκύλοι λατρεύουν να ψάχνουν στα σκουπίδια;
Γιατί οι σκύλοι λατρεύουν να ψάχνουν στα σκουπίδια;
Για εμάς, η μυρωδιά των απορριμμάτων είναι δυσάρεστη. Για έναν σκύλο, όμως, μπορεί να αποτελεί έναν πραγματικό θησαυρό.
UPD:
Αν υπάρχει κάτι που μπορεί να κάνει έναν σκύλο να ξεχάσει για λίγο τα παιχνίδια του, αυτό είναι ένας κάδος γεμάτος σκουπίδια.
Για εμάς, η μυρωδιά των απορριμμάτων είναι συνήθως δυσάρεστη. Για έναν σκύλο, όμως, μπορεί να αποτελεί έναν πραγματικό θησαυρό.
Το να ψάχνει, να μυρίζει, και τελικά να βρίσκει κάτι μέσα στα σκουπίδια είναι μια δραστηριότητα που συνδυάζει πολλές από τις φυσικές ανάγκες και τα ένστικτά του.
Για έναν σκύλο τα σκουπίδια μυρίζουν υπέροχα
Η βασικότερη εξήγηση βρίσκεται στη μοναδική όσφρηση των σκύλων. Η μύτη τους είναι εξαιρετικά ευαίσθητη και τους επιτρέπει να αντιλαμβάνονται μυρωδιές που για εμάς είναι σχεδόν ανύπαρκτες.
Εκεί όπου ένας άνθρωπος βλέπει μια άδεια συσκευασία ή ένα πεταμένο χαρτί κουζίνας, ο σκύλος μπορεί να αντιλαμβάνεται μυρωδιές και ίχνη από φαγητό. Ένα κομμάτι ψωμί, λίγα υπολείμματα κρέατος, ένα κόκκαλο, η φλούδα ενός φρούτου ή ακόμη και μια χαρτοπετσέτα που έχει έρθει σε επαφή με φαγητό μπορεί να αποτελεί κάτι πολύτιμο για τον τετράποδο φίλο μας. Διαβάστε εδώ τη συνέχεια
Για εμάς, η μυρωδιά των απορριμμάτων είναι συνήθως δυσάρεστη. Για έναν σκύλο, όμως, μπορεί να αποτελεί έναν πραγματικό θησαυρό.
Το να ψάχνει, να μυρίζει, και τελικά να βρίσκει κάτι μέσα στα σκουπίδια είναι μια δραστηριότητα που συνδυάζει πολλές από τις φυσικές ανάγκες και τα ένστικτά του.
Για έναν σκύλο τα σκουπίδια μυρίζουν υπέροχα
Η βασικότερη εξήγηση βρίσκεται στη μοναδική όσφρηση των σκύλων. Η μύτη τους είναι εξαιρετικά ευαίσθητη και τους επιτρέπει να αντιλαμβάνονται μυρωδιές που για εμάς είναι σχεδόν ανύπαρκτες.
Εκεί όπου ένας άνθρωπος βλέπει μια άδεια συσκευασία ή ένα πεταμένο χαρτί κουζίνας, ο σκύλος μπορεί να αντιλαμβάνεται μυρωδιές και ίχνη από φαγητό. Ένα κομμάτι ψωμί, λίγα υπολείμματα κρέατος, ένα κόκκαλο, η φλούδα ενός φρούτου ή ακόμη και μια χαρτοπετσέτα που έχει έρθει σε επαφή με φαγητό μπορεί να αποτελεί κάτι πολύτιμο για τον τετράποδο φίλο μας. Διαβάστε εδώ τη συνέχεια
UPD:
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