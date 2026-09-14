Γιατί οι σκύλοι λατρεύουν να ψάχνουν στα σκουπίδια;

Για εμάς, η μυρωδιά των απορριμμάτων είναι δυσάρεστη. Για έναν σκύλο, όμως, μπορεί να αποτελεί έναν πραγματικό θησαυρό.