A Day With My Pet: Η 6η γιορτή του topetmou.gr για τα αγαπημένα μας κατοικίδια έρχεται στον Δήμο Ελευσίνας
A Day With My Pet: Η 6η γιορτή του topetmou.gr για τα αγαπημένα μας κατοικίδια έρχεται στον Δήμο Ελευσίνας
Το A Day With My Pet επιστρέφει και μας περιμένει το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στην Πλατεία Ηρώων στην Ελευσίνα.
Μετά από ένα μικρό διάλειμμα για τις καλοκαιρινές βουτιές, το A Day With My Pet επιστρέφει και μας περιμένει το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στην Πλατεία Ηρώων στην Ελευσίνα, για μια ακόμη ημέρα αφιερωμένη στα αγαπημένα μας κατοικίδια!
Η 6η γιορτή του topetmou.gr, που συνδιοργανώνεται με την Περιφέρεια Αττικής, έρχεται στον Δήμο Ελευσίνας και υπόσχεται ένα Σάββατο γεμάτο παιχνίδι, δημιουργικές δραστηριότητες, χαμόγελα και φυσικά τετράποδη παρέα.
Μετά το Μαρούσι, την Καλλιθέα, το Παλαιό Φάληρο, την Πετρούπολη και τον Δήμο Παλλήνης, σειρά έχει η Ελευσίνα να υποδεχτεί τη μεγάλη αυτή γιορτή, όπου μικροί και μεγάλοι θα έχουν την ευκαιρία να περάσουν όμορφα μαζί με τα κατοικίδιά τους.
Διαβάστε τη συνέχεια στο topetmou.gr
Η 6η γιορτή του topetmou.gr, που συνδιοργανώνεται με την Περιφέρεια Αττικής, έρχεται στον Δήμο Ελευσίνας και υπόσχεται ένα Σάββατο γεμάτο παιχνίδι, δημιουργικές δραστηριότητες, χαμόγελα και φυσικά τετράποδη παρέα.
Μετά το Μαρούσι, την Καλλιθέα, το Παλαιό Φάληρο, την Πετρούπολη και τον Δήμο Παλλήνης, σειρά έχει η Ελευσίνα να υποδεχτεί τη μεγάλη αυτή γιορτή, όπου μικροί και μεγάλοι θα έχουν την ευκαιρία να περάσουν όμορφα μαζί με τα κατοικίδιά τους.
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