Τα social media του σκύλου: Οι 3 πληροφορίες που λαμβάνει όταν βγαίνει βόλτα και μυρίζει

Όταν βγαίνει βόλτα ο σκύλος και μυρίζει, επικοινωνεί με τον έξω κόσμο, όπως κάνουμε εμείς κάθε φορά που σερφάρουμε στα social media.