Τα social media του σκύλου: Οι 3 πληροφορίες που λαμβάνει όταν βγαίνει βόλτα και μυρίζει
Τα social media του σκύλου: Οι 3 πληροφορίες που λαμβάνει όταν βγαίνει βόλτα και μυρίζει
Όταν βγαίνει βόλτα ο σκύλος και μυρίζει, επικοινωνεί με τον έξω κόσμο, όπως κάνουμε εμείς κάθε φορά που σερφάρουμε στα social media.
UPD:
Σταματάμε σε κάθε βόλτα, σε κάθε φυλλαράκι, σε κάθε ρόδα αυτοκινήτου, σε κάθε τοίχο.
Προφανώς και δεν μιλάμε για τις βόλτες που κάνουμε μόνοι, αλλά αυτές που έχουμε μαζί τον τετράποδο φίλο μας. 2-3 φορές τη μέρα, βάζουμε παπούτσια, παίρνουμε κλειδιά, περνάμε το λουρί στον σκύλο μας και τον πάμε βόλτα. Είναι κάτι που λατρεύει, αλλά και χρειάζεται καθημερινά, χωρίς αναβολές και δικαιολογίες.
Η βόλτα για τον σκύλο είναι ο τρόπος του να επικοινωνήσει με τον έξω κόσμο, να κάνει τις σωματικές του ανάγκες, αλλά και να διατηρηθεί σε φόρμα. Είναι ο χρόνος του μαζί μας, με τον αγαπημένο του άνθρωπο που περιμένει να γυρίσει σπίτι υπομονετικά και να ασχοληθεί μαζί του. Είναι η ευκαιρία να δει τους φίλους του -εάν έχει- και να παίξει μαζί τους.
Ο σύμμαχος του σκύλου στη βόλτα είναι η δυνατή του όσφρηση. Η μύτη του είναι το εργαλείο του για να επικοινωνήσει με τον κόσμο, όπως εμείς έχουμε το κινητό για να μπαίνουμε στα social media και να ενημερωνόμαστε για το τι κάνουν οι φίλοι και οι γνωστοί μας. Διαβάστε τη συνέχεια εδώ
Προφανώς και δεν μιλάμε για τις βόλτες που κάνουμε μόνοι, αλλά αυτές που έχουμε μαζί τον τετράποδο φίλο μας. 2-3 φορές τη μέρα, βάζουμε παπούτσια, παίρνουμε κλειδιά, περνάμε το λουρί στον σκύλο μας και τον πάμε βόλτα. Είναι κάτι που λατρεύει, αλλά και χρειάζεται καθημερινά, χωρίς αναβολές και δικαιολογίες.
Η βόλτα για τον σκύλο είναι ο τρόπος του να επικοινωνήσει με τον έξω κόσμο, να κάνει τις σωματικές του ανάγκες, αλλά και να διατηρηθεί σε φόρμα. Είναι ο χρόνος του μαζί μας, με τον αγαπημένο του άνθρωπο που περιμένει να γυρίσει σπίτι υπομονετικά και να ασχοληθεί μαζί του. Είναι η ευκαιρία να δει τους φίλους του -εάν έχει- και να παίξει μαζί τους.
Ο σύμμαχος του σκύλου στη βόλτα είναι η δυνατή του όσφρηση. Η μύτη του είναι το εργαλείο του για να επικοινωνήσει με τον κόσμο, όπως εμείς έχουμε το κινητό για να μπαίνουμε στα social media και να ενημερωνόμαστε για το τι κάνουν οι φίλοι και οι γνωστοί μας. Διαβάστε τη συνέχεια εδώ
UPD:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα