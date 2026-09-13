To ακατοίκητο νησί που έγινε όαση για τις φώκιες
To ακατοίκητο νησί που έγινε όαση για τις φώκιες
Το νησί αυτό φιλοξενεί σημαντικό πληθυσμό από μεσογειακές φώκιες, αλλά και άλλα πολύτιμα είδη της χλωρίδας και της πανίδας.
Όταν ακούμε για Μεσογειακή φώκια στην Ελλάδα, ο νους μας πάει στις ακτές του Ιονίου, της Πελοποννήσου, των Σποράδων και της Κρήτης.
Δεν μπορούμε όμως να φανταστούμε ότι το συγκεκριμένο είδος έχει βρει την ησυχία του, σε ένα μέρος όπου δεν υπάρχουν άνθρωποι. Πού είναι αυτό; Στη Γυάρο, το ακατοίκητο νησί ανάμεσα στην Σύρο, την Άνδρο και την Κέα. Από έναν χώρο με μεγάλη ιστορική σημασία, εξελίχθηκε σε έναν παράδεισο για την χλωρίδα και την πανίδα της Ελλάδας, αλλά και της Μεσογείου γενικότερα. Από το 2011 εντάχθηκε στο ευρωπαϊκό δίκτυο προστατευόμενων περιοχών Natura 2000 και το 2019 έγινε η πρώτη Θαλάσσια Προστατευόμενη Περιοχή στις Κυκλάδες.
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Δεν μπορούμε όμως να φανταστούμε ότι το συγκεκριμένο είδος έχει βρει την ησυχία του, σε ένα μέρος όπου δεν υπάρχουν άνθρωποι. Πού είναι αυτό; Στη Γυάρο, το ακατοίκητο νησί ανάμεσα στην Σύρο, την Άνδρο και την Κέα. Από έναν χώρο με μεγάλη ιστορική σημασία, εξελίχθηκε σε έναν παράδεισο για την χλωρίδα και την πανίδα της Ελλάδας, αλλά και της Μεσογείου γενικότερα. Από το 2011 εντάχθηκε στο ευρωπαϊκό δίκτυο προστατευόμενων περιοχών Natura 2000 και το 2019 έγινε η πρώτη Θαλάσσια Προστατευόμενη Περιοχή στις Κυκλάδες.
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
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