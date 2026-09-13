Μπορεί η γάτα μας να καταλάβει ότι είμαστε άρρωστοι; Πώς μας "φροντίζει"

Δεν λίγοι οι κηδεμόνες που έχουν παρατηρήσει ότι γάτα τους γίνεται πιο ήρεμη και τρυφερή όταν οι ίδιοι δεν αισθάνονται καλά.