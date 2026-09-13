Μπορεί η γάτα μας να καταλάβει ότι είμαστε άρρωστοι; Πώς μας "φροντίζει"
Μπορεί η γάτα μας να καταλάβει ότι είμαστε άρρωστοι; Πώς μας "φροντίζει"
Δεν λίγοι οι κηδεμόνες που έχουν παρατηρήσει ότι γάτα τους γίνεται πιο ήρεμη και τρυφερή όταν οι ίδιοι δεν αισθάνονται καλά.
Είναι γνωστό πως οι γάτες δημιουργούν ένα πολύ ισχυρό δεσμό με τον άνθρωπό τους. Και όταν κάτι αλλάζει στη διάθεση ή στην καθημερινότητά μας, φαίνεται πως δεν περνά απαρατήρητο από τα μάτια τους.
Δεν λίγοι οι κηδεμόνες που έχουν παρατηρήσει ότι γάτα τους γίνεται πιο ήρεμη και τρυφερή όταν οι ίδιοι δεν αισθάνονται καλά.
Είναι όμως πραγματικά σε θέση οι γάτες να καταλάβουν ότι είμαστε άρρωστοι ή απλώς αντιλαμβάνονται ότι κάτι στη συμπεριφορά μας δεν είναι όπως συνήθως;
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
Δεν λίγοι οι κηδεμόνες που έχουν παρατηρήσει ότι γάτα τους γίνεται πιο ήρεμη και τρυφερή όταν οι ίδιοι δεν αισθάνονται καλά.
Είναι όμως πραγματικά σε θέση οι γάτες να καταλάβουν ότι είμαστε άρρωστοι ή απλώς αντιλαμβάνονται ότι κάτι στη συμπεριφορά μας δεν είναι όπως συνήθως;
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
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