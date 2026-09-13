5 λόγοι που ο σκύλος σας τρέχει σαν τρελός πέρα δώθε
5 λόγοι που ο σκύλος σας τρέχει σαν τρελός πέρα δώθε
Κατά τη διάρκεια των zoomies, οι σκύλοι περιστρέφονται και τρέχουν με απίστευτη ταχύτητα και ενθουσιασμό.
Σίγουρα σας έχει τύχει να γυρίζετε από τη δουλειά και ο σκύλος σας όχι απλά να χαίρεται που σας βλέπει, αλλά να αρχίζει να τρέχει τριγύρω σε κύκλους, με απίστευτη ταχύτητα και ενέργεια. Μην ανησυχείτε, δεν τρελάθηκε. Απλά έπαθε zoomies.
Κατά τη διάρκεια των zoomies, οι σκύλοι περιστρέφονται και τρέχουν με απίστευτη ταχύτητα και ενθουσιασμό, σκορπίζοντας χαρά αλλά και χάος στον χώρο.
Επιστημονικά αυτό το φαινόμενο ονομάζεται FRAPs — Frenetic Random Activity Periods (περίοδοι φρενήρους τυχαίας δραστηριότητας). Δεν υπάρχει ιατρική εξήγηση γιατί συμβαίνει αυτό, αλλά οι ειδικοί υποστηρίζουν ότι κατά τη διάρκεια ενός FRAP, ο σκύλος απελευθερώνει ξαφνικά την αποθηκευμένη ενέργειά του με μια έκρηξη γρήγορου τρεξίματος και άλλων παιχνιδιάρικων δραστηριοτήτων. Αυτό το φαινόμενο διαρκεί μόνο λίγα δευτερόλεπτα ή λίγα λεπτά, μετά τα οποία όλα επιστρέφουν ξανά στο φυσιολογικό.
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
Κατά τη διάρκεια των zoomies, οι σκύλοι περιστρέφονται και τρέχουν με απίστευτη ταχύτητα και ενθουσιασμό, σκορπίζοντας χαρά αλλά και χάος στον χώρο.
Επιστημονικά αυτό το φαινόμενο ονομάζεται FRAPs — Frenetic Random Activity Periods (περίοδοι φρενήρους τυχαίας δραστηριότητας). Δεν υπάρχει ιατρική εξήγηση γιατί συμβαίνει αυτό, αλλά οι ειδικοί υποστηρίζουν ότι κατά τη διάρκεια ενός FRAP, ο σκύλος απελευθερώνει ξαφνικά την αποθηκευμένη ενέργειά του με μια έκρηξη γρήγορου τρεξίματος και άλλων παιχνιδιάρικων δραστηριοτήτων. Αυτό το φαινόμενο διαρκεί μόνο λίγα δευτερόλεπτα ή λίγα λεπτά, μετά τα οποία όλα επιστρέφουν ξανά στο φυσιολογικό.
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα