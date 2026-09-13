5 λόγοι που ο σκύλος σας τρέχει σαν τρελός πέρα δώθε
TOPETMOU

5 λόγοι που ο σκύλος σας τρέχει σαν τρελός πέρα δώθε

Κατά τη διάρκεια των zoomies, οι σκύλοι περιστρέφονται και τρέχουν με απίστευτη ταχύτητα και ενθουσιασμό.

5 λόγοι που ο σκύλος σας τρέχει σαν τρελός πέρα δώθε
Σίγουρα σας έχει τύχει να γυρίζετε από τη δουλειά και ο σκύλος σας όχι απλά να χαίρεται που σας βλέπει, αλλά να αρχίζει να τρέχει τριγύρω σε κύκλους, με απίστευτη ταχύτητα και ενέργεια. Μην ανησυχείτε, δεν τρελάθηκε. Απλά έπαθε zoomies.

Κατά τη διάρκεια των zoomies, οι σκύλοι περιστρέφονται και τρέχουν με απίστευτη ταχύτητα και ενθουσιασμό, σκορπίζοντας χαρά αλλά και χάος στον χώρο.

Επιστημονικά αυτό το φαινόμενο ονομάζεται FRAPs — Frenetic Random Activity Periods (περίοδοι φρενήρους τυχαίας δραστηριότητας). Δεν υπάρχει ιατρική εξήγηση γιατί συμβαίνει αυτό, αλλά οι ειδικοί υποστηρίζουν ότι κατά τη διάρκεια ενός FRAP, ο σκύλος απελευθερώνει ξαφνικά την αποθηκευμένη ενέργειά του με μια έκρηξη γρήγορου τρεξίματος και άλλων παιχνιδιάρικων δραστηριοτήτων. Αυτό το φαινόμενο διαρκεί μόνο λίγα δευτερόλεπτα ή λίγα λεπτά, μετά τα οποία όλα επιστρέφουν ξανά στο φυσιολογικό.

Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network