Θα μπορούσε ο σκύλος μας να αναγνωρίσει τη φωνή μας ανάμεσα σε εκατοντάδες άλλες;
TOPETMOU

Θα μπορούσε ο σκύλος μας να αναγνωρίσει τη φωνή μας ανάμεσα σε εκατοντάδες άλλες;

Πιστεύετε ότι θα σας εντόπιζε εύκολα ανάμεσα σε άλλους ανθρώπους;

Θα μπορούσε ο σκύλος μας να αναγνωρίσει τη φωνή μας ανάμεσα σε εκατοντάδες άλλες;
Βρίσκεστε σε ένα πάρκο γεμάτο κόσμο, με ανθρώπους να μιλούν, παιδιά να παίζουν και αυτοκίνητα να περνούν γύρω σας. Λέτε το όνομα του σκύλου σας και αμέσως βλέπετε τα αυτιά του να σηκώνονται και το κεφάλι του να γυρίζει προς το μέρος σας.

Πίσω από αυτή την εντυπωσιακή αντίδραση, κρύβεται ένα χαρακτηριστικό της φύσης του σκύλου. Η ικανότητά του να ξεχωρίζει και να αναγνωρίζει ανθρώπινες φωνές.

Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network