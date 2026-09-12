Το έντομο που ίσως είναι συγκάτοικός σας και δεν το γνωρίζετε
Το έντομο που ίσως είναι συγκάτοικός σας και δεν το γνωρίζετε
Υπάρχουν πολλές αναφορές ότι τα έντομα αυτά μπορούν να μεταφερθούν σε όλο τον πλανήτη μέσω των ταξιδιών και των μέσων μαζικής μεταφοράς.
Τι θα λέγατε αν έχετε μια αποικία από συγκάτοικους, την οποία αγνοείτε; Δεν θα το πιστεύατε μάλλον και ίσως να σας φόβιζε και μόνο η ιδέα. Είναι όμως κάτι που μπορεί να συμβαίνει, ακόμη κι αυτή τη στιγμή που διαβάζετε αυτό το άρθρο.
Το έντομο στο οποίο αναφερόμαστε είναι ο κοριός, ένα βαδιστικό έντομο που τρέφεται με αίμα ανθρώπων και ζώων. Έχουν καταγραφεί 92 είδη, όμως 2 είναι τα πιο συχνά που προκαλούν τσιμπήματα στους ανθρώπους, ο Cimex lectularius (η επιστημονική ονομασία για τον κοινό κοριό) και ο Cimex hemipterus.
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Το έντομο στο οποίο αναφερόμαστε είναι ο κοριός, ένα βαδιστικό έντομο που τρέφεται με αίμα ανθρώπων και ζώων. Έχουν καταγραφεί 92 είδη, όμως 2 είναι τα πιο συχνά που προκαλούν τσιμπήματα στους ανθρώπους, ο Cimex lectularius (η επιστημονική ονομασία για τον κοινό κοριό) και ο Cimex hemipterus.
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
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