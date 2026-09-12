Το έντομο που ίσως είναι συγκάτοικός σας και δεν το γνωρίζετε

Υπάρχουν πολλές αναφορές ότι τα έντομα αυτά μπορούν να μεταφερθούν σε όλο τον πλανήτη μέσω των ταξιδιών και των μέσων μαζικής μεταφοράς.