Τι συμβαίνει στο μυαλό του σκύλου μας όταν κλαίμε
Τι συμβαίνει στο μυαλό του σκύλου μας όταν κλαίμε
Οι σκύλοι παρατηρούν πολύ προσεκτικά τις αλλαγές στη γλώσσα του σώματος, στον τόνο της φωνής και στη συμπεριφορά μας.
Έχετε παρατηρήσει τι κάνει ο σκύλος σας όταν σας βλέπει να κλαίτε; Μπορεί να πλησιάσει αθόρυβα, να ακουμπήσει τη μουσούδα του πάνω σας, να σας κοιτάξει επίμονα ή απλώς να ξαπλώσει δίπλα σας. Εκείνη τη στιγμή ίσως μοιάζει σαν να καταλαβαίνει ακριβώς τι περνάτε.
Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι οι σκύλοι παρατηρούν πολύ προσεκτικά τις αλλαγές στη γλώσσα του σώματος, στον τόνο της φωνής και στη συμπεριφορά μας.
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι οι σκύλοι παρατηρούν πολύ προσεκτικά τις αλλαγές στη γλώσσα του σώματος, στον τόνο της φωνής και στη συμπεριφορά μας.
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
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