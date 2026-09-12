Τι συμβαίνει στο μυαλό του σκύλου μας όταν κλαίμε

Οι σκύλοι παρατηρούν πολύ προσεκτικά τις αλλαγές στη γλώσσα του σώματος, στον τόνο της φωνής και στη συμπεριφορά μας.