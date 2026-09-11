Μια μαμά περιστέρι και τον νεοσσό της έσωσαν πυροσβέστες στην Κόρινθο

Το περιστέρι και ο νεοσσός μπλέχτηκαν σε καλώδια και δεν θα μπορούσαν να ξεφύγουν χωρίς την επέμβαση των πυροσβεστών.