Μια μαμά περιστέρι και τον νεοσσό της έσωσαν πυροσβέστες στην Κόρινθο
TOPETMOU

Μια μαμά περιστέρι και τον νεοσσό της έσωσαν πυροσβέστες στην Κόρινθο

Το περιστέρι και ο νεοσσός μπλέχτηκαν σε καλώδια και δεν θα μπορούσαν να ξεφύγουν χωρίς την επέμβαση των πυροσβεστών.

Μια μαμά περιστέρι και τον νεοσσό της έσωσαν πυροσβέστες στην Κόρινθο
Μια ασυνήθιστη διάσωση κλήθηκε να κάνει η Πυροσβεστική στην Κόρινθο.

Ένα θηλυκό περιστέρι με τον νεοσσό της μπλέχτηκαν σε υπέργεια καλώδια, κοντά στο Λιμεναρχείο της Κορίνθου. Τα δυο πτηνά εγκλωβίστηκαν και δεν μπορούσαν να συνεχίσουν το πέταγμά τους.

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