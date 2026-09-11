Ο Μπόμπος είναι ένα υπέροχο σκυλάκι που ζούσε σε άσχημες συνθήκες- Διασώθηκε και ψάχνει σπίτι
Ο Μπόμπος είναι ένα υπέροχο σκυλάκι που ζούσε σε άσχημες συνθήκες- Διασώθηκε και ψάχνει σπίτι
Αν θέλετε ένα φιλικό και πανέμορφο σκυλάκι, ο Μπόμπος είναι ό,τι καλύτερο για εσάς. Είναι ένα ζωάκι που κλέβει καρδιές.
Αν θέλετε ένα φιλικό και πανέμορφο σκυλάκι, ο Μπόμπος είναι ό,τι καλύτερο για εσάς. Είναι ένα ζωάκι που κλέβει καρδιές.
Ο 5 μηνών Μπόμπος ξεκίνησε τη ζωή του άσχημα καθώς βρέθηκε στην περιοχή της Δωρίδος στα χέρια κάποιων που τον κακοποιούσαν. Στάθηκε όμως τυχερός γιατί διασώθηκε από τους εθελοντές του Φιλοζωικού Σωματείου Δωρίδος, οι οποίοι έχουν διασώσει πολλά ζωάκια στην περιοχή.
Διαβάστε περισσότερα εδώ
Ο 5 μηνών Μπόμπος ξεκίνησε τη ζωή του άσχημα καθώς βρέθηκε στην περιοχή της Δωρίδος στα χέρια κάποιων που τον κακοποιούσαν. Στάθηκε όμως τυχερός γιατί διασώθηκε από τους εθελοντές του Φιλοζωικού Σωματείου Δωρίδος, οι οποίοι έχουν διασώσει πολλά ζωάκια στην περιοχή.
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