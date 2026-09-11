Ο Μπόμπος είναι ένα υπέροχο σκυλάκι που ζούσε σε άσχημες συνθήκες- Διασώθηκε και ψάχνει σπίτι
TOPETMOU

Ο Μπόμπος είναι ένα υπέροχο σκυλάκι που ζούσε σε άσχημες συνθήκες- Διασώθηκε και ψάχνει σπίτι

Αν θέλετε ένα φιλικό και πανέμορφο σκυλάκι, ο Μπόμπος είναι ό,τι καλύτερο για εσάς. Είναι ένα ζωάκι που κλέβει καρδιές.

Ο Μπόμπος είναι ένα υπέροχο σκυλάκι που ζούσε σε άσχημες συνθήκες- Διασώθηκε και ψάχνει σπίτι
Αν θέλετε ένα φιλικό και πανέμορφο σκυλάκι, ο Μπόμπος είναι ό,τι καλύτερο για εσάς. Είναι ένα ζωάκι που κλέβει καρδιές.

Ο 5 μηνών Μπόμπος ξεκίνησε τη ζωή του άσχημα καθώς βρέθηκε στην περιοχή της Δωρίδος στα χέρια κάποιων που τον κακοποιούσαν. Στάθηκε όμως τυχερός γιατί διασώθηκε από τους εθελοντές του Φιλοζωικού Σωματείου Δωρίδος, οι οποίοι έχουν διασώσει πολλά ζωάκια στην περιοχή.
Διαβάστε περισσότερα εδώ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network