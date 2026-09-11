Γιατί οι γάτες μαδάνε περισσότερο το φθινόπωρο; Πώς να το αντιμετωπίσετε

Όποιος έχει γάτα ξέρει πως το σπίτι δύσκολα μπορεί να μείνει χωρίς καμία τρίχα. Ειδικά το φθινόπωρο.