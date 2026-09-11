Γιατί οι γάτες μαδάνε περισσότερο το φθινόπωρο; Πώς να το αντιμετωπίσετε
Γιατί οι γάτες μαδάνε περισσότερο το φθινόπωρο; Πώς να το αντιμετωπίσετε
Όποιος έχει γάτα ξέρει πως το σπίτι δύσκολα μπορεί να μείνει χωρίς καμία τρίχα. Ειδικά το φθινόπωρο.
Το φθινόπωρο φέρνει πολλές αλλαγές. Μία από αυτές είναι και ότι το σπίτι σας θα γεμίσει ξαφνικά από τρίχες. Ακόμα περισσότερες τρίχες δηλαδή από το συνηθισμένο. Γιατί όποιος έχει γάτα ξέρει πως το σπίτι δύσκολα μπορεί να μείνει χωρίς καμία τρίχα. Αλλά το φθινόπωρο δυσκολεύει ακόμα περισσότερα τα πράγματα.
Γιατί συμβαίνει αυτό; Πολύ απλά γιατί είναι η εποχή που οι γάτες ρίχνουν το καλοκαιρινό τους τρίχωμα και προετοιμάζονται για τον χειμώνα, βγάζοντας ένα νέο, πιο πυκνό και ζεστό. Έτσι κάθε γωνία – και όχι μόνο – του σπιτιού, γεμίζει από τις ενοχλητικές τρίχες της αξιαγάπητης γάτας σας.
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Γιατί συμβαίνει αυτό; Πολύ απλά γιατί είναι η εποχή που οι γάτες ρίχνουν το καλοκαιρινό τους τρίχωμα και προετοιμάζονται για τον χειμώνα, βγάζοντας ένα νέο, πιο πυκνό και ζεστό. Έτσι κάθε γωνία – και όχι μόνο – του σπιτιού, γεμίζει από τις ενοχλητικές τρίχες της αξιαγάπητης γάτας σας.
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
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