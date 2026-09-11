Ξεκινάει το σχολείο: Γιατί αυτό μπορεί να μην αρέσει στον σκύλο σας

Κάθε Σεπτέμβρη που ανοίγει το σχολείο, βλέπουμε τον σκύλο μας να αποχωρίζεται τους μικρούς του φίλους, τα παιδιά. Γιατί στεναχωριέται τόσο;