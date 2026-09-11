Ξεκινάει το σχολείο: Γιατί αυτό μπορεί να μην αρέσει στον σκύλο σας
TOPETMOU

Ξεκινάει το σχολείο: Γιατί αυτό μπορεί να μην αρέσει στον σκύλο σας

Κάθε Σεπτέμβρη που ανοίγει το σχολείο, βλέπουμε τον σκύλο μας να αποχωρίζεται τους μικρούς του φίλους, τα παιδιά. Γιατί στεναχωριέται τόσο;

Ξεκινάει το σχολείο: Γιατί αυτό μπορεί να μην αρέσει στον σκύλο σας
Ο Σεπτέμβρης είναι ο μήνας που οι μαθητές επιστρέφουν στα θρανία τους και η ρουτίνα παίρνει τη θέση της καλοκαιρινής ξεγνοιασιάς.

Καθημερινά το πρόγραμμα περιλαμβάνει για πολλούς κηδεμόνες πρωινό ξύπνημα για να πάνε οι ενήλικες στη δουλειά και τα παιδιά στο σχολείο. Πίσω μένουν δύο γυαλιστερά μάτια να κοιτούν με απορία. Είναι αυτά του σκύλου που για 3 μήνες είχε μάθει να έχει όλη τη μέρα παρέα τα παιδιά, στο σπίτι, στο εξοχικό, στο χωριό. Πώς τώρα θα πρέπει να συνηθίσει να μένει μόνος, τουλάχιστον μέχρι το μεσημέρι;

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