Ο σκύλος σου γαβγίζει συνέχεια; Πριν προσπαθήσεις να τον σταματήσεις, βρες γιατί το κάνει
Ο σκύλος σου γαβγίζει συνέχεια; Πριν προσπαθήσεις να τον σταματήσεις, βρες γιατί το κάνει
Πριν προσπαθήσεις να σταματήσεις ένα γάβγισμα, πρέπει να καταλάβεις τι κερδίζει ο σκύλος από αυτό και γιατί ξεκίνησε να το κάνει.
«Δεν σταματάει να γαβγίζει.» Στο κουδούνι. Στους περαστικούς. Όταν βλέπει άλλον σκύλο. Όταν θέλει φαγητό. Όταν θέλει να παίξεις. Όταν κάθεσαι επιτέλους στον καναπέ και θέλεις πέντε λεπτά ησυχία. Και κάποια στιγμή φτάνεις στο σημείο να φωνάζεις: «ΣΤΑΜΑΤΑ!»
Το αποτέλεσμα; Πολλές φορές ο σκύλος συνεχίζει ακόμα πιο δυνατά.
Γιατί; Επειδή πριν προσπαθήσεις να σταματήσεις ένα γάβγισμα, πρέπει να καταλάβεις τι κερδίζει ο σκύλος από αυτό και γιατί ξεκίνησε να το κάνει.
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
Το αποτέλεσμα; Πολλές φορές ο σκύλος συνεχίζει ακόμα πιο δυνατά.
Γιατί; Επειδή πριν προσπαθήσεις να σταματήσεις ένα γάβγισμα, πρέπει να καταλάβεις τι κερδίζει ο σκύλος από αυτό και γιατί ξεκίνησε να το κάνει.
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
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