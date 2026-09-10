Μήπως ο σκύλος σας δεν θέλει να τον αγγίζουν; Τι μπορεί να φταίει
Μήπως ο σκύλος σας δεν θέλει να τον αγγίζουν; Τι μπορεί να φταίει
Ενώ κάποιοι σκύλοι λατρεύουν τα χάδια και τις αγκαλιές, άλλοι δεν θέλουν καθόλου να τους ακουμπάνε.
Όπως ακριβώς κι εμείς οι άνθρωποι, έτσι και οι σκύλοι έχουν τις ιδιαιτερότητες και τις προτιμήσεις τους όσον αφορά στο άγγιγμα.
Ενώ κάποιοι λατρεύουν τα χάδια και τις αγκαλιές, άλλοι δεν αντέχουν καθόλου να τους ακουμπάνε, ειδικά στις πατούσες και τον λαιμό. Αν και ο δικός σας σκύλος έχει μία τέτοια ευαισθησία, τότε θα παρατηρήσετε πως κλαψουρίζει και σας αποφεύγει όταν πάτε να τον χαϊδέψετε.
Αυτή η άρνηση μπορεί να οφείλεται σε πολλούς λόγους και δυστυχώς αποτελεί συχνά εμπόδιο στις επισκέψεις στον κτηνίατρο, το grooming αλλά και τα ταξίδια.
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
Ενώ κάποιοι λατρεύουν τα χάδια και τις αγκαλιές, άλλοι δεν αντέχουν καθόλου να τους ακουμπάνε, ειδικά στις πατούσες και τον λαιμό. Αν και ο δικός σας σκύλος έχει μία τέτοια ευαισθησία, τότε θα παρατηρήσετε πως κλαψουρίζει και σας αποφεύγει όταν πάτε να τον χαϊδέψετε.
Αυτή η άρνηση μπορεί να οφείλεται σε πολλούς λόγους και δυστυχώς αποτελεί συχνά εμπόδιο στις επισκέψεις στον κτηνίατρο, το grooming αλλά και τα ταξίδια.
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
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