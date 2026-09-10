Μήπως ο σκύλος σας δεν θέλει να τον αγγίζουν; Τι μπορεί να φταίει
TOPETMOU

Μήπως ο σκύλος σας δεν θέλει να τον αγγίζουν; Τι μπορεί να φταίει

Ενώ κάποιοι σκύλοι λατρεύουν τα χάδια και τις αγκαλιές, άλλοι δεν θέλουν καθόλου να τους ακουμπάνε.

Μήπως ο σκύλος σας δεν θέλει να τον αγγίζουν; Τι μπορεί να φταίει
Όπως ακριβώς κι εμείς οι άνθρωποι, έτσι και οι σκύλοι έχουν τις ιδιαιτερότητες και τις προτιμήσεις τους όσον αφορά στο άγγιγμα.

Ενώ κάποιοι λατρεύουν τα χάδια και τις αγκαλιές, άλλοι δεν αντέχουν καθόλου να τους ακουμπάνε, ειδικά στις πατούσες και τον λαιμό. Αν και ο δικός σας σκύλος έχει μία τέτοια ευαισθησία, τότε θα παρατηρήσετε πως κλαψουρίζει και σας αποφεύγει όταν πάτε να τον χαϊδέψετε.

Αυτή η άρνηση μπορεί να οφείλεται σε πολλούς λόγους και δυστυχώς αποτελεί συχνά εμπόδιο στις επισκέψεις στον κτηνίατρο, το grooming αλλά και τα ταξίδια.

Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network