Πόση άσκηση χρειάζεται ένας σκύλος για να είναι ήρεμος και υγιής;
Πόση άσκηση χρειάζεται ένας σκύλος για να είναι ήρεμος και υγιής;
Ανεξάρτητα από το μέγεθος ή τη φυλή του, κάθε σκύλος έχει ανάγκη να βγαίνει από το σπίτι και να κινείται.
Η άσκηση είναι μία από τις βασικότερες ανάγκες ενός σκύλου, όχι μόνο για να παραμένει σωματικά υγιής, αλλά και για να έχει καλή ψυχολογία και σωστή συμπεριφορά.
Ένας σκύλος που δεν εκτονώνεται αρκετά, μπορεί να εμφανίσει ανησυχία, υπερβολικό γάβγισμα και μεγάλη δυσκολία να χαλαρώσει.
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Ένας σκύλος που δεν εκτονώνεται αρκετά, μπορεί να εμφανίσει ανησυχία, υπερβολικό γάβγισμα και μεγάλη δυσκολία να χαλαρώσει.
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
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