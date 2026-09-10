Πόση άσκηση χρειάζεται ένας σκύλος για να είναι ήρεμος και υγιής;

Ανεξάρτητα από το μέγεθος ή τη φυλή του, κάθε σκύλος έχει ανάγκη να βγαίνει από το σπίτι και να κινείται.