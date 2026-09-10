Ένα λιμνόφιδο βγήκε βόλτα στα Εξάρχεια
TOPETMOU

Ένα λιμνόφιδο βγήκε βόλτα στα Εξάρχεια

Δεν είναι η πρώτη φορά που συναντάμε φίδι στα Εξάρχεια, καθώς βρίσκουν καταφύγιο στα εγκαταλειμμένα κτίρια.

Ένα λιμνόφιδο βγήκε βόλτα στα Εξάρχεια
Τα Εξάρχεια είναι ένα από τα αγαπημένα μέρη για καφέ, φαγητό και γενικότερα βόλτα και διασκέδαση. Αυτό σκέφτηκε και ένα φίδι, που εντοπίστηκε να κυκλοφορεί ήρεμο μέσα σε γλάστρες.

Πρόκειται για ένα λιμνόφιδο, ένα εντελώς ακίνδυνο για τον άνθρωπο φίδι. Το παράξενο είναι πως τέτοια φίδια τα συναντάμε συνήθως κοντά σε υγρό στοιχείο, όπως λίμνες και ποτάμια, μιας και εξαρτάται απόλυτα από το υδάτινο στοιχείο. Το συγκεκριμένο είδος δραστηριοποιείται και τη μέρα και τη νύχτα, από τον Μάρτιο έως τον Νοέμβριο.

Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network