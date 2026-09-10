Ένα λιμνόφιδο βγήκε βόλτα στα Εξάρχεια
Ένα λιμνόφιδο βγήκε βόλτα στα Εξάρχεια
Δεν είναι η πρώτη φορά που συναντάμε φίδι στα Εξάρχεια, καθώς βρίσκουν καταφύγιο στα εγκαταλειμμένα κτίρια.
Τα Εξάρχεια είναι ένα από τα αγαπημένα μέρη για καφέ, φαγητό και γενικότερα βόλτα και διασκέδαση. Αυτό σκέφτηκε και ένα φίδι, που εντοπίστηκε να κυκλοφορεί ήρεμο μέσα σε γλάστρες.
Πρόκειται για ένα λιμνόφιδο, ένα εντελώς ακίνδυνο για τον άνθρωπο φίδι. Το παράξενο είναι πως τέτοια φίδια τα συναντάμε συνήθως κοντά σε υγρό στοιχείο, όπως λίμνες και ποτάμια, μιας και εξαρτάται απόλυτα από το υδάτινο στοιχείο. Το συγκεκριμένο είδος δραστηριοποιείται και τη μέρα και τη νύχτα, από τον Μάρτιο έως τον Νοέμβριο.
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
Πρόκειται για ένα λιμνόφιδο, ένα εντελώς ακίνδυνο για τον άνθρωπο φίδι. Το παράξενο είναι πως τέτοια φίδια τα συναντάμε συνήθως κοντά σε υγρό στοιχείο, όπως λίμνες και ποτάμια, μιας και εξαρτάται απόλυτα από το υδάτινο στοιχείο. Το συγκεκριμένο είδος δραστηριοποιείται και τη μέρα και τη νύχτα, από τον Μάρτιο έως τον Νοέμβριο.
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
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