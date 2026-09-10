6 τρόποι για να πούμε στη γάτα μας «σε αγαπώ»
6 τρόποι για να πούμε στη γάτα μας «σε αγαπώ»
Πολλές φορές νιώθουμε ότι ξέρουμε πώς να λέμε στη γάτα μας "σε αγαπώ", όμως εκείνη τρέχει μακριά μας. Tι κάνουμε λάθος;
UPD:
H πιο μεγάλη παρεξήγηση που υπάρχει για τις γάτες είναι πως δεν είναι στοργικές. Συχνά τις συγκρίνουμε με τους σκύλους, που είναι πιο εκφραστικοί και αφοσιωμένοι, σε αντίθεση με τα αιλουροειδή που δείχνουν αδιαφορία.
Αυτή είναι μια άδικη σύγκριση, καθώς η γάτα έχει αισθήματα, το βλέπουμε καταρχήν από τον τρόπο που φροντίζει και προστατεύει τα μωρά της. Αυτό που διαφέρει είναι το πώς εκφράζει την αγάπη της. Μεγάλη σημασία έχει το πώς της δείχνουμε εμείς ότι τη νοιαζόμαστε. Είναι δύσκολη η επικοινωνία με τα κατοικίδιά μας, όμως αν καταλάβουμε τη γλώσσα του σώματός τους, θα μπορούμε να εξηγήσουμε περισσότερες συμπεριφορές και αντιδράσεις που έχουν.
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
Αυτή είναι μια άδικη σύγκριση, καθώς η γάτα έχει αισθήματα, το βλέπουμε καταρχήν από τον τρόπο που φροντίζει και προστατεύει τα μωρά της. Αυτό που διαφέρει είναι το πώς εκφράζει την αγάπη της. Μεγάλη σημασία έχει το πώς της δείχνουμε εμείς ότι τη νοιαζόμαστε. Είναι δύσκολη η επικοινωνία με τα κατοικίδιά μας, όμως αν καταλάβουμε τη γλώσσα του σώματός τους, θα μπορούμε να εξηγήσουμε περισσότερες συμπεριφορές και αντιδράσεις που έχουν.
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
UPD:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα