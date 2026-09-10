Η συνήθεια πολλών που μπορεί να είναι η αιτία να αρρωστήσει το κατοικίδιό τους από καρκίνο
TOPETMOU

Η συνήθεια πολλών που μπορεί να είναι η αιτία να αρρωστήσει το κατοικίδιό τους από καρκίνο

Μήπως ήρθε η ώρα να τη σταματήσουμε;

Η συνήθεια πολλών που μπορεί να είναι η αιτία να αρρωστήσει το κατοικίδιό τους από καρκίνο
​Τα κατοικίδιά μας μάς περιμένουν στην πόρτα, κοιμούνται δίπλα μας, μας ακολουθούν από δωμάτιο σε δωμάτιο και μας εμπιστεύονται απόλυτα. Είναι μέλη της οικογένειάς μας. Υπάρχει όμως κάτι άσχημο που δεν μπορούν να αποφύγουν ούτε να επιλέξουν: τον αέρα που αναπνέουν.

Για πολλούς ανθρώπους, το τσιγάρο αποτελεί μια καθημερινή συνήθεια που δύσκολα μπορούν να αποχωριστούν. Όμως δεν είναι βλαβερό μόνο για αυτόν που το καπνίζει αλλά και για τους άλλους που ζουν στο σπίτι.

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