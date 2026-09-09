Πετάει αθόρυβα και είναι ο μεγαλύτερος σύμμαχος των αγροτών – Το πτηνό που μοιάζει με κουκουβάγια, αλλά δεν είναι
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Πετάει αθόρυβα και είναι ο μεγαλύτερος σύμμαχος των αγροτών – Το πτηνό που μοιάζει με κουκουβάγια, αλλά δεν είναι

Κάθε φορά που βλέπουμε μια Τυτώ, λέμε «α, τι ωραία κουκουβάγια». Στον χαρακτηρισμό «ωραία» πέφτουμε μέσα, στο «κουκουβάγια» όχι.

Πετάει αθόρυβα και είναι ο μεγαλύτερος σύμμαχος των αγροτών – Το πτηνό που μοιάζει με κουκουβάγια, αλλά δεν είναι
Κάθε φορά που τη βλέπουμε, λέμε «α, τι ωραία κουκουβάγια». Στον χαρακτηρισμό «ωραία» πέφτουμε μέσα, στο «κουκουβάγια«», όχι.

Είναι συγγενείς, μοιάζουν, έχουν κοινά χαρακτηριστικά, αλλά η Τυτώ δεν είναι κουκουβάγια. Η επιστημονική ονομασία της είναι Tyto alba και ανήκει στην οικογένεια των Τυτονίδων (Tytonidae). Αυτή είναι διαφορετική από αυτή που ανήκει η κουκουβάγια, τις Γλαυκίδες (Strigidae).

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