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Γιατί οι σκύλοι γέρνουν το κεφάλι τους όταν τους μιλάμε;
TOPETMOU

Γιατί οι σκύλοι γέρνουν το κεφάλι τους όταν τους μιλάμε;

Ποιες είναι οι πιθανότερες εξηγήσεις;

Γιατί οι σκύλοι γέρνουν το κεφάλι τους όταν τους μιλάμε;
Αν έχετε παρατηρήσει τον σκύλο σας να γέρνει το κεφάλι του στο πλάι κάθε φορά που του μιλάτε, πιθανότατα έχετε αναρωτηθεί τι ακριβώς προσπαθεί να καταλάβει.

Aυτή η κίνηση είναι από τις πιο χαρακτηριστικές και αστείες συμπεριφορές των σκύλων, και συχνά μας δίνει την εντύπωση ότι μας ακούνε με ιδιαίτερη προσοχή. Τι κρύβεται όμως πραγματικά πίσω από αυτή;

Οι ερευνητές δεν έχουν καταλήξει ακόμη σε μία και μοναδική εξήγηση. Ωστόσο είναι σίγουρο, πως στις περισσότερες περιπτώσεις πρόκειται για απολύτως φυσιολογική συμπεριφορά, ιδιαίτερα όταν εμφανίζεται σε συγκεκριμένες καταστάσεις.

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