Γιατί οι σκύλοι γέρνουν το κεφάλι τους όταν τους μιλάμε;
Γιατί οι σκύλοι γέρνουν το κεφάλι τους όταν τους μιλάμε;
Ποιες είναι οι πιθανότερες εξηγήσεις;
Αν έχετε παρατηρήσει τον σκύλο σας να γέρνει το κεφάλι του στο πλάι κάθε φορά που του μιλάτε, πιθανότατα έχετε αναρωτηθεί τι ακριβώς προσπαθεί να καταλάβει.
Aυτή η κίνηση είναι από τις πιο χαρακτηριστικές και αστείες συμπεριφορές των σκύλων, και συχνά μας δίνει την εντύπωση ότι μας ακούνε με ιδιαίτερη προσοχή. Τι κρύβεται όμως πραγματικά πίσω από αυτή;
Οι ερευνητές δεν έχουν καταλήξει ακόμη σε μία και μοναδική εξήγηση. Ωστόσο είναι σίγουρο, πως στις περισσότερες περιπτώσεις πρόκειται για απολύτως φυσιολογική συμπεριφορά, ιδιαίτερα όταν εμφανίζεται σε συγκεκριμένες καταστάσεις.
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
Aυτή η κίνηση είναι από τις πιο χαρακτηριστικές και αστείες συμπεριφορές των σκύλων, και συχνά μας δίνει την εντύπωση ότι μας ακούνε με ιδιαίτερη προσοχή. Τι κρύβεται όμως πραγματικά πίσω από αυτή;
Οι ερευνητές δεν έχουν καταλήξει ακόμη σε μία και μοναδική εξήγηση. Ωστόσο είναι σίγουρο, πως στις περισσότερες περιπτώσεις πρόκειται για απολύτως φυσιολογική συμπεριφορά, ιδιαίτερα όταν εμφανίζεται σε συγκεκριμένες καταστάσεις.
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
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