Αντιδράσεις προκάλεσε η τοποθέτηση ζωντανών χελωνών ως διακόσμηση σε εστιατόριο στην Κρήτη – Επενέβη ο ΑΡΧΕΛΩΝ
Αντιδράσεις προκάλεσε η τοποθέτηση ζωντανών χελωνών ως διακόσμηση σε εστιατόριο στην Κρήτη – Επενέβη ο ΑΡΧΕΛΩΝ
Όταν οι τουρίστες είδαν μέσα στη δεξαμενή νεοσσούς θαλάσσιας χελώνας να κολυμπούν σε γλυκό νερό, έστειλαν άμεσα βίντεο στον ΑΡΧΕΛΩΝ.
Γερμανοί τουρίστες βρέθηκαν σε εστιατόριο στα Χανιά και παρατήρησαν ότι στη διακόσμηση του χώρου περιλαμβάνονταν και ζωντανές θαλάσσιες χελώνες.
Σε εστιατόριο στον Πλατανιά Χανίων, σε μια δεξαμενή με γλυκό νερό, εντοπίστηκαν νεοσσοί θαλάσσιας χελώνας, μαζί με μια χελώνα γλυκού νερού. Αυτό δεν θα πρέπει να είναι μια εικόνα που θα πρέπει να συνηθίσουμε ή να δεχτούμε. Οι νεοσσοί θαλάσσιας χελώνας ανήκουν στην άγρια ζωή και όπως κάθε ζώο που ανήκει εκεί, θα πρέπει να παραμένει στο φυσικό του περιβάλλον.
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
Σε εστιατόριο στον Πλατανιά Χανίων, σε μια δεξαμενή με γλυκό νερό, εντοπίστηκαν νεοσσοί θαλάσσιας χελώνας, μαζί με μια χελώνα γλυκού νερού. Αυτό δεν θα πρέπει να είναι μια εικόνα που θα πρέπει να συνηθίσουμε ή να δεχτούμε. Οι νεοσσοί θαλάσσιας χελώνας ανήκουν στην άγρια ζωή και όπως κάθε ζώο που ανήκει εκεί, θα πρέπει να παραμένει στο φυσικό του περιβάλλον.
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
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