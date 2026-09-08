Κουίζ: Ποιο θαλασσοπούλι ταιριάζει στον χαρακτήρα σας;
TOPETMOU

Κουίζ: Ποιο θαλασσοπούλι ταιριάζει στον χαρακτήρα σας;

Πάρτε τον χρόνο σας και βρείτε ποιο ταιριάζει περισσότερο στον χαρακτήρα σας.

Κουίζ: Ποιο θαλασσοπούλι ταιριάζει στον χαρακτήρα σας;
Τα θαλασσοπούλια των ελληνικών θαλασσών έχουν το καθένα τη δική του ξεχωριστή προσωπικότητα —και ίσως σε κάποιο από αυτά αναγνωρίσεις λίγο τον εαυτό σου!

Περνούν τον περισσότερο καιρό στο φυσικό και αγαπημένο τους περιβάλλον, στη μέση των πελάγων, πετώντας ψηλά και χαζεύοντας το απέραντο ελληνικό γαλάζιο. Η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, με σκοπό να γνωρίσουμε καλύτερα τα θαλασσοπούλια της χώρας, έφτιαξε ένα ενδιαφέρον κουίζ με τα χαρακτηριστικά του κάθε πτηνού.

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