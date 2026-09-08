Πώς θα ζήσει ο σκύλος μας περισσότερα χρόνια; 4 πράγματα που συνήθως δεν κάνουμε αλλά θα έπρεπε
Πώς θα ζήσει ο σκύλος μας περισσότερα χρόνια; 4 πράγματα που συνήθως δεν κάνουμε αλλά θα έπρεπε
Υιοθετώντας έναν σκύλο, το πρώτο πράγμα που ευχόμαστε είναι να τον έχουμε κοντά μας όσα περισσότερα χρόνια γίνεται.
Συχνά όμως αμελούμε κάποια απλά καθημερινά πράγματα που αν τα κάναμε, θα ζούσε πιο πολύ.
Ναι, το να ζήσει πιο πολύ το ζώο μας είναι το ζητούμενο. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Τα χρόνια αυτά θα πρέπει να τα ζήσει με υγεία και χωρίς προβλήματα. Αυτό δεν είναι το ιδανικό;
«Η μακροζωία δεν εξαρτάται από ένα συγκεκριμένο προϊόν ή από μία μόνο συνήθεια. Είναι αποτέλεσμα της σταθερής, καθημερινής φροντίδας σε όλη τη διάρκεια της ζωής ενός σκύλου», αναφέρει ο κτηνίατρος Brett Shorenstein, συνιδρυτής του Veterinary Innovative Partners και ιατρικός διευθυντής του Abingdon Square Veterinary Clinic στη Νέα Υόρκη.
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Ναι, το να ζήσει πιο πολύ το ζώο μας είναι το ζητούμενο. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Τα χρόνια αυτά θα πρέπει να τα ζήσει με υγεία και χωρίς προβλήματα. Αυτό δεν είναι το ιδανικό;
«Η μακροζωία δεν εξαρτάται από ένα συγκεκριμένο προϊόν ή από μία μόνο συνήθεια. Είναι αποτέλεσμα της σταθερής, καθημερινής φροντίδας σε όλη τη διάρκεια της ζωής ενός σκύλου», αναφέρει ο κτηνίατρος Brett Shorenstein, συνιδρυτής του Veterinary Innovative Partners και ιατρικός διευθυντής του Abingdon Square Veterinary Clinic στη Νέα Υόρκη.
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
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