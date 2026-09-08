Γιατί αρέσει στη γάτα μας να κρύβεται κάτω από τον καναπέ;

Από τη στιγμή που μια γάτα έρχεται στο σπίτι μας, ο καναπές παύει να είναι αποκλειστικά δικό μας σημείο.