Γιατί αρέσει στη γάτα μας να κρύβεται κάτω από τον καναπέ;
TOPETMOU

Γιατί αρέσει στη γάτα μας να κρύβεται κάτω από τον καναπέ;

Από τη στιγμή που μια γάτα έρχεται στο σπίτι μας, ο καναπές παύει να είναι αποκλειστικά δικό μας σημείο.

Γιατί αρέσει στη γάτα μας να κρύβεται κάτω από τον καναπέ;
Αν έχετε γάτα, γνωρίζετε σίγουρα ότι ο καναπές δεν είναι μόνο ένα μέρος για να καθόμαστε εμείς.

Για τη γάτα μας μπορεί να είναι ένα ασφαλές καταφύγιο, ιδανικό για ύπνο, χαλάρωση ή απλώς για παρατήρηση. Πολλές φορές μάλιστα τη βλέπουμε να βρίσκεται κάτω από τον καναπέ.

Αυτή η συμπεριφορά είναι τις περισσότερες φορές απολύτως φυσιολογική, όταν όμως εμφανίζεται ξαφνικά ή γίνεται πολύ πιο συχνή, αξίζει να αναρωτηθούμε αν “κρύβει” κάποια μηνύματα.

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