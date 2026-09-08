Μπορεί ο σκύλος μας να κάνει καλό στον εγκέφαλό μας; Τι δείχνει νέα έρευνα
Μπορεί ο σκύλος μας να κάνει καλό στον εγκέφαλό μας; Τι δείχνει νέα έρευνα
Θα μπορούσε η όμορφη σχέση με τον σκύλο μας να έχει οφέλη που φτάνουν μέχρι την υγεία του εγκεφάλου μας;
Ο σκύλος μας είναι ένας πιστός σύντροφος της καθημερινότητάς μας. Είναι ο φίλος που μας περιμένει στην πόρτα, μας βγάζει από το σπίτι για μια βόλτα και συχνά μας βοηθά να ξεπεράσουμε το άγχος και την πίεση της ημέρας μας. Θα μπορούσε όμως αυτή η όμορφη σχέση να έχει οφέλη που φτάνουν μέχρι την υγεία του εγκεφάλου μας;
Μια νέα πιλοτική μελέτη που δημοσιεύθηκε το 2026 στο επιστημονικό περιοδικό PeerJ εξετάζει ακριβώς αυτό το ερώτημα: αν η συμβίωση με έναν σκύλο μπορεί να συνδέεται με παράγοντες που σχετίζονται με την υγιή γήρανση του εγκεφάλου.
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Μια νέα πιλοτική μελέτη που δημοσιεύθηκε το 2026 στο επιστημονικό περιοδικό PeerJ εξετάζει ακριβώς αυτό το ερώτημα: αν η συμβίωση με έναν σκύλο μπορεί να συνδέεται με παράγοντες που σχετίζονται με την υγιή γήρανση του εγκεφάλου.
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
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