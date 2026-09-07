Θα μπορούσαν οι σκύλοι να επιβιώσουν σε έναν κόσμο χωρίς ανθρώπους; Από τι εξαρτάται
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Θα μπορούσαν οι σκύλοι να επιβιώσουν σε έναν κόσμο χωρίς ανθρώπους; Από τι εξαρτάται

Έχετε αναρωτηθεί τι θα συνέβαινε αν οι άνθρωποι εξαφανίζονταν από τη Γη; Θα μπορούσαν οι σκύλοι να επιβιώσουν μόνοι, χωρίς τροφή και φροντίδα;

Θα μπορούσαν οι σκύλοι να επιβιώσουν σε έναν κόσμο χωρίς ανθρώπους; Από τι εξαρτάται
Η εξημέρωση των σκύλων θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα γεγονότα στην ιστορία της σχέσης ανθρώπου και ζώου. Οι επιστήμονες, ωστόσο, δεν έχουν καταλήξει με ακρίβεια στο πότε ξεκίνησε η διαδικασία. Οι εκτιμήσεις κυμαίνονται από περίπου 10.000 έως σχεδόν 40.000 χρόνια πριν. Υπάρχει επίσης η υπόθεση ότι οι σκύλοι εξημερώθηκαν δύο φορές- στην Ασία και στην Ευρώπη.

Για το πώς εξημερώθηκαν υπάρχουν δύο θεωρίες. Σύμφωνα με μία από αυτές, οι άνθρωποι έπαιρναν μικρά λυκάκια και τα μεγάλωναν κοντά τους, με αποτέλεσμα αυτά σταδιακά να εξημερώνονται.

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