Θαυμάζετε τις Περσικές γάτες; 7 άλλες φυλές που τους μοιάζουν στην εμφάνιση και στον χαρακτήρα
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Θαυμάζετε τις Περσικές γάτες; 7 άλλες φυλές που τους μοιάζουν στην εμφάνιση και στον χαρακτήρα

Με το πλούσιο τρίχωμα, το γλυκό πρόσωπο και την ήρεμη προσωπικότητά της, η Περσική γάτα έχει κερδίσει μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά πολλών φιλόζωων.

Θαυμάζετε τις Περσικές γάτες; 7 άλλες φυλές που τους μοιάζουν στην εμφάνιση και στον χαρακτήρα

Είναι στοργική, χωρίς να γίνεται πιεστική, απολαμβάνει τη συντροφιά του κηδεμόνα της και μοιάζει απόλυτα ευχαριστημένη όταν ξεκουράζεται σε ένα ήσυχο και ζεστό σημείο του σπιτιού.

Η Περσική γάτα χρειάζεται καθημερινό χτένισμα, συστηματικό καθαρισμό γύρω από τα μάτια και σχολαστική παρακολούθηση της υγείας της. Αν λατρεύουμε την εμφάνιση και τον πράο χαρακτήρα της, αλλά θέλουμε να γνωρίσουμε και άλλες επιλογές, υπάρχουν επτά φυλές με αρκετά κοινά χαρακτηριστικά.

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