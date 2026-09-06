Γιατί ο σκύλος προτιμά το μαξιλάρι σας; 4 λόγοι που το εξηγούν
TOPETMOU

Γιατί ο σκύλος προτιμά το μαξιλάρι σας; 4 λόγοι που το εξηγούν

Μήπως και ο δικός σας σκύλος, όποτε βρίσκει ευκαιρία, ξαπλώνει όχι μόνο στο κρεβάτι σας, αλλά και πάνω στο μαξιλάρι σας;

Γιατί ο σκύλος προτιμά το μαξιλάρι σας; 4 λόγοι που το εξηγούν

Είναι αργά. Ετοιμάζεστε να πάτε για ύπνο και όπως μπαίνετε στο μισοσκόταδο στο υπνοδωμάτιό σας, βλέπετε δυο μάτια να γυαλίζουν και να σας κοιτάνε με έκπληξη.

Ξέρετε πολύ καλά ποιος είναι. Άλλη μία φορά που ο αγαπημένος σας σκύλος αδιαφόρησε για το αναπαυτικό κρεβάτι που του έχετε πάρει και προτίμησε να ξαπλώσει στο δικό σας. Και μάλιστα όχι όπου κι όπου, αλλά πάνω στο μαξιλάρι σας.

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