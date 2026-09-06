Πώς επιλέγει μια γάτα τον αγαπημένο της άνθρωπο στο σπίτι;

Όποιος ζει με μια γάτα γνωρίζει καλά ότι αυτά τα πλάσματα έχουν τον δικό τους τρόπο να δείχνουν την αγάπη και την προτίμησή τους.

Σε ένα σπίτι όπου υπάρχουν πολλά άτομα, δεν είναι καθόλου ασυνήθιστο η γάτα να αναπτύξει έναν ιδιαίτερα στενό δεσμό με κάποιον συγκεκριμένο άνθρωπο. Μπορεί να τον ακολουθεί από δωμάτιο σε δωμάτιο, να κοιμάται δίπλα του, να τον περιμένει στην πόρτα ή να επιλέγει αποκλειστικά τα πόδια του για να χαλαρώσει.

Γιατί όμως συμβαίνει αυτό;