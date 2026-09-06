Δείτε για ποιους λόγους μπορεί να μην αρέσουν στον σκύλο σας οι αγκαλιές

Έχετε ξαπλώσει στον καναπέ, ετοιμάζεστε να δείτε ένα ακόμα επεισόδιο της αγαπημένης σας σειράς και όπως πάτε να πάρετε αγκαλιά τον σκύλο σας που κάθεται δίπλα, εκείνος σας ρίχνει ένα περίεργο βλέμμα και πάει να κάτσει στην άλλη άκρη.

Κι όμως υπάρχουν σκύλοι που δεν αγαπούν τις αγκαλιές. Αν έχετε κι εσείς έναν, σίγουρα αναρωτιέστε γιατί συμβαίνει αυτό κι αν κάνατε κάτι λάθος.