Το Κονάκι του Ιονίου: Το ερπετό που ζει στα καταπράσινα νησιά
Το Κονάκι του Ιονίου: Το ερπετό που ζει στα καταπράσινα νησιά
Πρόκειται για ένα ημερόβιο είδος, που δραστηριοποιείται συνήθως το πρωί και αργά το απόγευμα.
Εκ πρώτης όψεως, μοιάζει με φίδι και όποιος το συναντάει είναι πιθανό να πανικοβληθεί, ειδικά με τις προκαταλήψεις που επικρατούν για το αδικημένο αυτό ερπετό.
Αν κάποιος γνωρίζει τις βασικές διαφορές ανάμεσα στα φίδια και τις σαύρες, θα καταλάβει ότι το Κονάκι είναι μια ακίνδυνη, άποδη σαύρα. Το Κονάκι του Ιονίου είναι γνωστό και ως Κεφαλονίτικο Κονάκι, ενώ η επιστημονική ονομασία του είναι Anguis fragilis peloponnesiacus.Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
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