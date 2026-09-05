Πώς πρέπει να γίνει χωρίς κίνδυνο και ένταση η γνωριμία δύο σκύλων

Μπορεί ένας σκύλος να είναι καλός και συνεργάσιμος, όμως στη γνωριμία του με έναν άλλο σκύλο να δείξει διαφορετικό χαρακτήρα. Για αυτό όταν θέλουμε να ''γνωρίσουμε'' δύο σκύλους, θα πρέπει να προσέξουμε κάποια πράγματα.

Το να γνωρίζει ο σκύλος μας άλλα ζώα είναι κάτι πολύ σημαντικό για την κοινωνικοποίησή του. Αυτή η γνωριμία μπορεί να γίνει στον δρόμο, στο πάρκο- ακόμα και μέσα στο ίδιο του το σπίτι.