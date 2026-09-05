Είναι καλή ιδέα να αποκτήσετε δεύτερη γάτα; 6 λόγοι να το τολμήσετε

Μπορεί εσείς να ενθουσιάζεστε στην ιδέα να αποκτήσετε δεύτερη γάτα και γι' αυτό να υποθέτετε πως και η γάτα σας νιώθει το ίδιο. Είναι όμως έτσι;

Οι γάτες από τη φύση τους είναι αρκετά μοναχικά ζώα. Θέλουν να περνούν χρόνο μόνες τους και κάποιες φορές η παρουσία άλλων γατών τις στρεσάρει. Γι' αυτό τον λόγο, τις περισσότερες φορές, απολαμβάνουν να είναι το μόνο κατοικίδιο σε ένα σπίτι.