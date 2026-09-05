Γιατί μας ακουμπάει ο σκύλος μας με την πατούσα του; Τι προσπαθεί να μας πει
TOPETMOU

Γιατί μας ακουμπάει ο σκύλος μας με την πατούσα του; Τι προσπαθεί να μας πει

Η συμπεριφορά αυτή ξεκινά από την κουταβίσια ηλικία.

Γιατί μας ακουμπάει ο σκύλος μας με την πατούσα του; Τι προσπαθεί να μας πει

Έχετε χαλαρώσει στον καναπέ και ξαφνικά νιώθετε την πατούσα του τετράποδου φίλου σας να ακουμπά στο χέρι ή στο πόδι σας. Ο σκύλος σας κοιτάζει επίμονα και περιμένει. Τι προσπαθεί όμως να σας πει;

Το να βάζει ένας σκύλος την πατούσα του επάνω μας είναι μια αρκετά συνηθισμένη συμπεριφορά και τις περισσότερες φορές αποτελεί τρόπο επικοινωνίας. Δεν υπάρχει όμως μια και μοναδική εξήγηση.

Ανάλογα με την περίσταση και τη συνολική γλώσσα του σώματός του, μπορεί να ζητά κάτι, να ψάχνει την επαφή ή ακόμη και να προσπαθεί να μας δείξει ότι αισθάνεται άβολα.

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