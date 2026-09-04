Γιατί οι σκύλοι ακούνε καλύτερα τις γυναίκες από τους άνδρες
Γιατί οι σκύλοι ακούνε καλύτερα τις γυναίκες από τους άνδρες
Έχετε προσέξει πώς καλούν συνήθως οι γυναίκες έναν σκύλο;
Βρίσκεστε σε ένα πάρκο σκύλων και καλείτε με το όνομά του κάποιον γνωστό σας σκύλο. Εκείνος σας κοιτάζει με την άκρη του ματιού αλλά δεν σας δίνει σημασία. Δίπλα σας είναι η σύντροφός σας. Τον καλεί και εκείνη. Ο σκύλος αφήνει το παιχνίδι και έρχεται. Συμβαίνει κάτι το υπερφυσικό εδώ; Όχι.
Έχετε προσέξει πώς καλούν συνήθως οι γυναίκες ένα σκύλο; Σαν να απευθύνονται σε μωρά, κάτι που εσείς δεν κάνετε. Άλλωστε και να προσπαθήστε να το κάνετε, δύσκολο να το καταφέρετε λόγω της αντρικής σας φωνής που είναι πολύ διαφορετική από τη φωνή μιας γυναίκας.
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
Έχετε προσέξει πώς καλούν συνήθως οι γυναίκες ένα σκύλο; Σαν να απευθύνονται σε μωρά, κάτι που εσείς δεν κάνετε. Άλλωστε και να προσπαθήστε να το κάνετε, δύσκολο να το καταφέρετε λόγω της αντρικής σας φωνής που είναι πολύ διαφορετική από τη φωνή μιας γυναίκας.
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα