Γιατί οι σκύλοι ακούνε καλύτερα τις γυναίκες από τους άνδρες
TOPETMOU

Γιατί οι σκύλοι ακούνε καλύτερα τις γυναίκες από τους άνδρες

Έχετε προσέξει πώς καλούν συνήθως οι γυναίκες έναν σκύλο;

Γιατί οι σκύλοι ακούνε καλύτερα τις γυναίκες από τους άνδρες
Βρίσκεστε σε ένα πάρκο σκύλων και καλείτε με το όνομά του κάποιον γνωστό σας σκύλο. Εκείνος σας κοιτάζει με την άκρη του ματιού αλλά δεν σας δίνει σημασία. Δίπλα σας είναι η σύντροφός σας. Τον καλεί και εκείνη. Ο σκύλος αφήνει το παιχνίδι και έρχεται. Συμβαίνει κάτι το υπερφυσικό εδώ; Όχι.

Έχετε προσέξει πώς καλούν συνήθως οι γυναίκες ένα σκύλο; Σαν να απευθύνονται σε μωρά, κάτι που εσείς δεν κάνετε. Άλλωστε και να προσπαθήστε να το κάνετε, δύσκολο να το καταφέρετε λόγω της αντρικής σας φωνής που είναι πολύ διαφορετική από τη φωνή μιας γυναίκας.

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