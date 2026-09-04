Εκμάθηση τουαλέτας: Πώς να μάθεις το κουτάβι σου να μη λερώνει μέσα στο σπίτι

Τι πρέπει να προσέχουμε και τι να επιδιώξουμε, όταν μαθαίνουμε στο κουτάβι να κάνει την τουαλέτα του έξω από το σπίτι.