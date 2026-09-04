Εκμάθηση τουαλέτας: Πώς να μάθεις το κουτάβι σου να μη λερώνει μέσα στο σπίτι
Εκμάθηση τουαλέτας: Πώς να μάθεις το κουτάβι σου να μη λερώνει μέσα στο σπίτι
Τι πρέπει να προσέχουμε και τι να επιδιώξουμε, όταν μαθαίνουμε στο κουτάβι να κάνει την τουαλέτα του έξω από το σπίτι.
«Τον έβγαλα βόλτα μισή ώρα. Δεν έκανε τίποτα. Γυρίσαμε σπίτι και μέσα σε πέντε λεπτά ούρησε στο χαλί.»
Αν έχεις κουτάβι, το πιθανότερο είναι ότι το έχεις ζήσει. Και εκεί αρχίζουν τα νεύρα.
«Μα γιατί δεν τα έκανε έξω;»
«Δεν καταλαβαίνει ότι δεν θέλω να λερώνει μέσα;»
«Το κάνει επίτηδες;»
Όχι. Το κουτάβι σου δεν προσπαθεί να σου σπάσει τα νεύρα. Δεν ξέρει ακόμα πού θέλεις να κάνει την ανάγκη του. Και το μεγαλύτερο λάθος που μπορείς να κάνεις είναι να περιμένεις από ένα κουτάβι δύο ή τριών μηνών να έχει τον έλεγχο και τις συνήθειες ενός ενήλικου σκύλου. Η εκμάθηση της τουαλέτας δεν είναι θέμα εξυπνάδας. Είναι θέμα πρόληψης, περιορισμού και προγράμματος.
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Αν έχεις κουτάβι, το πιθανότερο είναι ότι το έχεις ζήσει. Και εκεί αρχίζουν τα νεύρα.
«Μα γιατί δεν τα έκανε έξω;»
«Δεν καταλαβαίνει ότι δεν θέλω να λερώνει μέσα;»
«Το κάνει επίτηδες;»
Όχι. Το κουτάβι σου δεν προσπαθεί να σου σπάσει τα νεύρα. Δεν ξέρει ακόμα πού θέλεις να κάνει την ανάγκη του. Και το μεγαλύτερο λάθος που μπορείς να κάνεις είναι να περιμένεις από ένα κουτάβι δύο ή τριών μηνών να έχει τον έλεγχο και τις συνήθειες ενός ενήλικου σκύλου. Η εκμάθηση της τουαλέτας δεν είναι θέμα εξυπνάδας. Είναι θέμα πρόληψης, περιορισμού και προγράμματος.
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
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