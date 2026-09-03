Γνωρίστε την Ήρα, τον τετράποδο ναυαγοσώστη με πιστοποίηση
Γνωρίστε την Ήρα, τον τετράποδο ναυαγοσώστη με πιστοποίηση
Εκτός από τα άλλα καθήκοντα, που υπηρετεί με αποτελεσματικότητα, η Ήρα είναι πλέον ο πρώτος διασωστικός σκύλος στην Ελλάδα.
Βλέποντας ρεπορτάζ για διασώσεις, περιπολίες και αναζητήσεις, συχνά βλέπουμε μια χαρούμενη ουρά ανάμεσα στο πλήρωμα των διασωστών. Είναι η Ήρα, αναπόσπαστο κομμάτι πλέον του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού.
Όσοι παρακολουθούμε τη δράση του Ε.Ε.Σ. βλέπουμε την αδιάκοπη δράση τους και την καίρια επέμβαση που κάνουν σε φυσικές καταστροφές, αλλά και σε μεγάλες διοργανώσεις όπως το καρναβάλι της Πάτρας, όπου πολίτες μπορεί να χρειαστούν βοήθεια.
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
Όσοι παρακολουθούμε τη δράση του Ε.Ε.Σ. βλέπουμε την αδιάκοπη δράση τους και την καίρια επέμβαση που κάνουν σε φυσικές καταστροφές, αλλά και σε μεγάλες διοργανώσεις όπως το καρναβάλι της Πάτρας, όπου πολίτες μπορεί να χρειαστούν βοήθεια.
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
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