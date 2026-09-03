ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Φωτιά στο Ξηρόμερο Αιτωλοακαρνανίας, σηκώθηκαν 7 εναέρια μέσα

«Ξύπνησα με μια νυχτερίδα στο στόμα μου»: Η viral ανάρτηση μιας γιατρού και τι πρέπει όλοι να γνωρίζουμε
TOPETMOU

«Ξύπνησα με μια νυχτερίδα στο στόμα μου»: Η viral ανάρτηση μιας γιατρού και τι πρέπει όλοι να γνωρίζουμε

H γιατρός περιγράφει το πώς μια νυχτερίδα προσπάθησε να μπει στο στόμα της. Το βίντεο έχει ήδη εκατομμύρια views!

«Ξύπνησα με μια νυχτερίδα στο στόμα μου»: Η viral ανάρτηση μιας γιατρού και τι πρέπει όλοι να γνωρίζουμε
Ήταν περίπου 6 το πρωί της 20ης Αυγούστου όταν η Κρίστα Έντελμαν, μια γαστρεντερολόγος από το Ρίτσμοντ των ΗΠΑ, ξύπνησε από ένα πολύ δυσάρεστο όνειρο.

Στον ύπνο της, λίγες στιγμές νωρίτερα, έβλεπε ότι ένα μικρό ποντίκι προσπαθούσε να χωθεί μέσα στο στόμα της. Ωστόσο, όταν άπλωσε το χέρι στο πρόσωπό της για να δει τι ήταν αυτή η παράξενη αίσθηση που επέμενε, πάγωσε από τον τρόμο. Τα δάχτυλά της άγγιζαν κάτι μαλακό, τριχωτό και κρύο. Μόνο που αυτό δεν ήταν ποντίκι, ήταν μια νυχτερίδα!

Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network