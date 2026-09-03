«Ξύπνησα με μια νυχτερίδα στο στόμα μου»: Η viral ανάρτηση μιας γιατρού και τι πρέπει όλοι να γνωρίζουμε
«Ξύπνησα με μια νυχτερίδα στο στόμα μου»: Η viral ανάρτηση μιας γιατρού και τι πρέπει όλοι να γνωρίζουμε
H γιατρός περιγράφει το πώς μια νυχτερίδα προσπάθησε να μπει στο στόμα της. Το βίντεο έχει ήδη εκατομμύρια views!
Ήταν περίπου 6 το πρωί της 20ης Αυγούστου όταν η Κρίστα Έντελμαν, μια γαστρεντερολόγος από το Ρίτσμοντ των ΗΠΑ, ξύπνησε από ένα πολύ δυσάρεστο όνειρο.
Στον ύπνο της, λίγες στιγμές νωρίτερα, έβλεπε ότι ένα μικρό ποντίκι προσπαθούσε να χωθεί μέσα στο στόμα της. Ωστόσο, όταν άπλωσε το χέρι στο πρόσωπό της για να δει τι ήταν αυτή η παράξενη αίσθηση που επέμενε, πάγωσε από τον τρόμο. Τα δάχτυλά της άγγιζαν κάτι μαλακό, τριχωτό και κρύο. Μόνο που αυτό δεν ήταν ποντίκι, ήταν μια νυχτερίδα!
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Στον ύπνο της, λίγες στιγμές νωρίτερα, έβλεπε ότι ένα μικρό ποντίκι προσπαθούσε να χωθεί μέσα στο στόμα της. Ωστόσο, όταν άπλωσε το χέρι στο πρόσωπό της για να δει τι ήταν αυτή η παράξενη αίσθηση που επέμενε, πάγωσε από τον τρόμο. Τα δάχτυλά της άγγιζαν κάτι μαλακό, τριχωτό και κρύο. Μόνο που αυτό δεν ήταν ποντίκι, ήταν μια νυχτερίδα!
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
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