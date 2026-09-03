Τι πρέπει να κάνετε αν ο σκύλος σας είναι 7 ετών ή μεγαλύτερος

Όταν ο σκύλος σας φτάσει περίπου στην ηλικία των 7 ετών, αρχίζει να μπαίνει σταδιακά στη φάση της τρίτης ηλικίας.