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Τι πρέπει να κάνετε αν ο σκύλος σας είναι 7 ετών ή μεγαλύτερος
TOPETMOU

Τι πρέπει να κάνετε αν ο σκύλος σας είναι 7 ετών ή μεγαλύτερος

Όταν ο σκύλος σας φτάσει περίπου στην ηλικία των 7 ετών, αρχίζει να μπαίνει σταδιακά στη φάση της τρίτης ηλικίας.

Τι πρέπει να κάνετε αν ο σκύλος σας είναι 7 ετών ή μεγαλύτερος
Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι πρέπει να σταματήσει να παίζει ή να απολαμβάνει τη ζωή. Αντίθετα, με τη σωστή φροντίδα και με πολλή αγάπη μπορεί να παραμείνει υγιής, δραστήριος και χαρούμενος για πολλά ακόμη χρόνια. Τα ηλικιωμένα ζωάκια χρειάζονται διαφορετική φροντίδα από ό,τι τα νεότερα. Και εσείς που θέλετε ο σκύλος σας να ζήσει καλά και όσο το δυνατόν περισσότερο, τώρα είναι μια καλή στιγμή να σκεφτείτε προσεκτικά τι χρειάζεται.

Σας έχουμε 5 συμβουλές που καλό είναι να ακολουθήσετε αν ο σκυλάκος σας είναι 7 ετών ή περισσότερο. Θα παραμείνει δραστήριος και υγιής μέχρι τα βαθιά του γεράματα.

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